Путин надел на офицера палестинской гвардии упавшую фуражку

Президент РФ Владимир Путин поднял упавшую фуражку офицера палестинской гвардии. Жест российского лидера запечатлел на видео личный фотограф президента Палестины Мухаммад Атик.

Атик выложил в Facebook ролик, на котором Путин поднимает фуражку с пола и надевает на голову палестинского гвардейца. Уходя, российский президент показал офицеру большой палец и улыбнулся.

«Уважение президента Путина к палестинской гвардии», — подписал видео Атик.

Владимир Путин посетил Палестину 23 января. В Вифлееме он встретился с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Израиле не состоялась встреча Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как пояснили в Кремле, причиной этого стала отмена визита Зеленского в Иерусалим.