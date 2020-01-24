Путин надел на офицера палестинской гвардии упавшую фуражку

Путин надел на офицера палестинской гвардии упавшую фуражку
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поднял упавшую фуражку офицера палестинской гвардии. Жест российского лидера запечатлел на видео личный фотограф президента Палестины Мухаммад Атик.

Атик выложил в Facebook ролик, на котором Путин поднимает фуражку с пола и надевает на голову палестинского гвардейца. Уходя, российский президент показал офицеру большой палец и улыбнулся.

«Уважение президента Путина к палестинской гвардии», — подписал видео Атик.

Владимир Путин посетил Палестину 23 января. В Вифлееме он встретился с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Израиле не состоялась встреча Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как пояснили в Кремле, причиной этого стала отмена визита Зеленского в Иерусалим.

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