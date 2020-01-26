Петербуржец завоевал три «Проно-Оскара»

Петербургский актер Алексей Маетный, известный под псевдонимом Марку Дюпри, победил в трех номинация «Порно-Оскара» (AVN Awards).

Снимками с ковровой дорожки актер поделился в Instagram. Маетный опубликовал фото в обнимку с тремя наградами и оставил под ней подпись: «Спасибо AVN Awards. Россия вперед».

Церемония вручения наград за достижения в порно-индустрии прошла в 37-й раз в Лас-Вегасе. Маетный предстал на ковровой дорожке с новой девушкой. Спутница российского актера работает в порно-бизнесе под псевдонимом Отем Фоллс.

Напомним, в 2019 году Алексей Маетный взял награду AVN Awards в номинации «Лучшая сцена втроем». Годом ранее он был удостоен сразу четырех наград, в том числе в одной из главных категорий — «Лучший исполнитель».

Алексей Маетный родился в 1988 году в Петербурге. Снимался в порно в России, США и Европе.