Скончался протоиерей Всеволод Чаплин

Скончался протоиерей Всеволод Чаплин
Протоиерей Всеволод Чаплин. Скриншот: YouTube

Умер московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин. Ему было 52 года.

О кончине Чаплина сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прихожан. Причины смерти протоиерея пока неизвестны.

Как рассказали прихожане, Всеволоду Чаплину стало плохо после службы. Смерть протоиерея констатировала прибывшая скорая.

Протоиерей Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве, окончил Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. Он был настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот и первым председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского Патриархата.

Чаплин занимал должность председателя Экспертного совета «Экономика и этика» при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси. Помимо этого, вел такие теле и радиопрограммы как «Комментарий недели», «Время доверия» и «Вечность и время».

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