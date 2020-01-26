ФСБ подключится к поискам студента-медика из Петербурга

ФСБ подключится к поискам студента-медика из Петербурга
Студента ищут с 14 января. Фото: ДПСО Легион

В Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве после пропажи студента медицинского вуза Сергея Павлова. Об этом рассказала его мать Ирина.

Женщина обратилась в ФСБ для того, чтобы получить доступ к перепискам сына в мессенджерах, пишет «Фонтанка». Сообщения студента в соцсети «ВКонтакте» каких-либо зацепок не дали. Получить к ним доступ удалось со старого телефона Сергея.

Сейчас Сергей Павлов объявлен в федеральный розыск. Студент вышел с работы и пропал без вести 14 января 2020 года. Он перестал выходить на связь с родными и отвечать на звонки. Последний раз его телефон был включен в деревне Хиттолово во Всеволожском районе Ленобласти.

К поискам студента привлечены волонтеры поисковых отрядов. Рост Сергея — 1 м 77 см, глаза серо-зеленые, волосы светлые. Одет он был в черно-серую куртку, темно-синие штаны, серые кроссовки и очки.

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