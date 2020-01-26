В Ленобласти прошла военная реконструкция «Январский гром»

В Ленинградской области прошла военно-историческая реконструкция «Январский гром». Посмотреть на боевые действия пришли тысячи зрителей.

Реконструкция приурочена к 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденка такого рода мероприятия дают возможность воочию увидеть, как сражались наши солдаты и почувствовать всю силу противостояния.

«Важнейшая войсковая операции «Январский гром» внесла огромный вклад в разгром врага. Здесь, на территории Ломоносовского района, наши войска начали наступление, завершившееся полным снятием блокады Ленинграда», — напомним Дрозденко.

Участие в реконструкции приняли более 700 человек из 50 городов России, стран СНГ и Прибалтики. На поле были задействованы 30 единиц исторической техники. В том числе, танки, бронемашины, грузовик и мотоциклы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Германия в качестве гуманитарной помощи выделит блокадникам Ленинграда 12 млн евро.