Люди получили травмы при обстреле посольства США в Багдаде

Несколько человек получили травмы во время обстрела «зеленой зоны» и американского посольства в Багдаде, Ирак.

Как сообщает телеканал Al Sumaria, в результате обстрела реактивными снарядами пострадали не менее трех человек, национальность которых сейчас устанавливается. Людей, находящихся в здании посольства США эвакуируют при помощи вертолетов.

По словам премьер-министра Ирака Адиль Абдула Махди, нападение на посольство наносит ущерб всем высшим интересам страны и ее отношениям с другими странам. ахди призвал защищать все дипмиссии и предпринимать необходимые для этого меры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военная база в Ираке подверглась обстрелу. Кто ответственен за атаку, пока неизвестно.