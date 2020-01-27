Петербуржец ударил сожительницу ножом в живот во время пьяной ссоры

Удар ножа был нанесен в живот. Фото: Baltphoto

Удар ножа был нанесен в живот. Фото: Baltphoto

В Приморском районе Петербурга задержан 48-летний местный житель. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью 56-летней женщины.

В полицию 26 января обратился безработный петербуржец. Он заявил, что ударил ножом свою сожительницу. Женщину госпитализировали с ранением в области живота. Состояние её медики оценивают как тяжелое, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, между сожителями возникла пьяная ссора. В ходе конфликта мужчина ударил женщину ножом в живот. Ссора произошла в доме 36 на набережной Черной речки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе задержали женщину. Во время пьяной ссоры она ударила ножом сожителя. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.