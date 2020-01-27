Стали известны новые данные об эвакуации после лжеминирований в Петербурге

Стали известны новые данные об эвакуации после лжеминирований в Петербурге
Были эвакуированы Петродворцовый, Адмиралтейский, Красногвардейский, Колпинский, Петроградский, Центральный, Курортный, Калининский, Василеостровский и Приморский районные суды. Фото: объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Северной столице спасателями было осмотрено 1 тыс. 680 объектов после ложных сообщений о минировании.

В пятницу, 24 января, были эвакуированы суды, здания налоговых органов, прокуратуры, здания Правительства Санкт-Петербурга и петербургского ЗакСа.

Как стало известно gazeta.spb.ru, также поступили анонимные сообщения о заминировании магазинов сети «Магнит», «Пятерочка», «Лента», «Перекресток», здания Роскомнадзора и ТРК.

Всего было эвакуировано 31 тыс. 486 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании двух браконьеров. Мужчины устроили охоту без необходимых документов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заминирование новости спб эвакуация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Губернатор Петербурга посетил Пискаревское кладбище и почтил память жертв ...
В Петербурге спа-салон оштрафовали на 800 тысяч из-за сотрудников-иностранцев
Дорожные службы Петербурга переведены на особый режим работы
Работника с туберкулезом выявили в детском саду в Калининском районе
Бросивший своих детей в Шереметьево горе-отец улетел в Ростов
На Обводном не смогли разъехаться черные легковушки
Движение по новому мосту временно запустили в поселке Александровская
Экс-футболист «Зенита» Краневиттер перешел в «Монтеррей»