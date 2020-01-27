Стали известны новые данные об эвакуации после лжеминирований в Петербурге

Были эвакуированы Петродворцовый, Адмиралтейский, Красногвардейский, Колпинский, Петроградский, Центральный, Курортный, Калининский, Василеостровский и Приморский районные суды. Фото: объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Были эвакуированы Петродворцовый, Адмиралтейский, Красногвардейский, Колпинский, Петроградский, Центральный, Курортный, Калининский, Василеостровский и Приморский районные суды. Фото: объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Северной столице спасателями было осмотрено 1 тыс. 680 объектов после ложных сообщений о минировании.

В пятницу, 24 января, были эвакуированы суды, здания налоговых органов, прокуратуры, здания Правительства Санкт-Петербурга и петербургского ЗакСа.

Как стало известно gazeta.spb.ru, также поступили анонимные сообщения о заминировании магазинов сети «Магнит», «Пятерочка», «Лента», «Перекресток», здания Роскомнадзора и ТРК.

Всего было эвакуировано 31 тыс. 486 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании двух браконьеров. Мужчины устроили охоту без необходимых документов.