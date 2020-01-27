В заповеднике «Мшинское болото» поймали двух браконьеров

На территории заповедника «Мшинское болото» задержали двух браконьеров, охотившихся на кабанов. Мужчины не смогли предъявить необходимых документов.
Нарушителей обнаружили в ходе проверки. Один из них был в камуфляжной одежде, второго нашли в машине, оба были вооружены. Охотничьего билета и удостоверения на оружие у мужчин не оказалось
Как сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора, охота на указанной территории запрещена, также там запрещено нахождение с огнестрельным оружием, капканами и другими орудиями охоты.
Нарушители заверили, что они находились прибыли с разрешения директора Нижне-Свирского заповедника в целях регулирования численности кабана.
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