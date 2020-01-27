Пьяная пенсионерка рассказала о несуществующем грабителе, который напал на нее на Коллонтай

В Петербурге пожилая жительница стала жертвой злоумышленника. По словам пенсионерки, неизвестный ударил ее по голове и отобрал сумку.

Все произошло на улице Коллонтай. Общий материальный ущерб женщина оценила в 20 тыс. рублей. Как стало известно gazeta.spb.ru, позже правоохранители выяснили, что пенсионерка путается в адресах происшествия, также дает показания, которые после перепроверки полностью не соответствуют полученной информации.

При просмотре камер видеонаблюдения установлено, что заявительница в момент происшествия находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, а похищенной сумки с материальными ценностями при ней не было.

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