В Токсово автомобилисты жалуются на заснеженные дороги

В Токсово автомобилисты жалуются на заснеженные дороги
Автомобилист сфотографировал проезжую часть. Фото: vk.com/unreleased_dtp

В Токсово автомобилисты были возмущены тем, что дороги плохо убраны. Свое недовольство водители выразили в соцсети.

Обо всем стало известно сегодня, 27 января. По словам пользователей соцсети «ВКонтакте», они не понимают, почему уборочная техника исчезла, когда выпал снег. На опубликованных кадрах видно, что дороги замело.

«Снега не было — уборочные ездили, появился снег — куда-то пропали», — написал автор записи в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях к записи мнения интернет-пользователей о плохой уборке разделились. Некоторые заявили, что выпали лишь «пара снежинок».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ЧП в поселке Вырица. Спасатели тушили полыхающий дом.

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В Токсово автомобилисты жалуются на заснеженные дороги
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