Восемь пожарных тушили дачу, вспыхнувшую среди ночи в поселке Вырица

В Гатчинском районе Ленинградской области огнеборцы тушили дачную постройку. Дом вспыхнул среди ночи в поселке Вырица.

Все произошло сегодня ночью, 27 января. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 2:48. К месту пожара незамедлительно выехали восемь сотрудников на двух спецтранпортах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, огонь распространился на 45 квадратных метров. Пожарные боролись с огнем около часа. К 3:39 пламя было полностью потушено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об еще одном пожаре в дачном доме. ЧП произошло в Кингисеппском районе.