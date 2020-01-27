Под Кингисеппом 8 спасателей тушили полыхающую дачу

Спасатели боролись с огнем около часа. Фото: Pixabay

Спасатели боролись с огнем около часа. Фото: Pixabay

В Кингисеппском районе Ленобласти спасатели тушили полыхающий дачный дом. К месту происшествия прибыли 8 сотрудников.

Все произошло в воскресенье вечером, 26 января, в СНТ «Дружба». Сигнал о ЧП поступил дежурному около 20:30. К месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону, постройка горела на площади 48 квадратных метров. Потушить дом удалось спустя час, к 9:30 огонь был ликвидирован.

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