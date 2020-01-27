Под Кингисеппом 8 спасателей тушили полыхающую дачу

Под Кингисеппом 8 спасателей тушили полыхающую дачу
Спасатели боролись с огнем около часа. Фото: Pixabay

В Кингисеппском районе Ленобласти спасатели тушили полыхающий дачный дом. К месту происшествия прибыли 8 сотрудников.

Все произошло в воскресенье вечером, 26 января, в СНТ «Дружба». Сигнал о ЧП поступил дежурному около 20:30. К месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону, постройка горела на площади 48 квадратных метров. Потушить дом удалось спустя час, к 9:30 огонь был ликвидирован.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на пресечении Полюстровского и Пискареевского. Кроссовер протаранил стоящие машины.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Ленобласти Кингисеппский район пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Под Кингисеппом 8 спасателей тушили полыхающую дачу
Волочкова назвала дату своей свадьбы
Туктамышева поделилась впечатлениями от чемпионата Европы, где работала ...
Гипотеза канадских исследователей: рак может передаваться через микробиом
Собака уберегла хозяйку от коронавируса, искромсав ее паспорт
Кроссовер проучил водителей, поворачивающих со второго ряда на Пискаревском
На Луначарского легковушка протаранила припаркованные машины
«Ведьмак» стал самым популярным сериалом Netflix