Под Кингисеппом 8 спасателей тушили полыхающую дачу

В Кингисеппском районе Ленобласти спасатели тушили полыхающий дачный дом. К месту происшествия прибыли 8 сотрудников.
Все произошло в воскресенье вечером, 26 января, в СНТ «Дружба». Сигнал о ЧП поступил дежурному около 20:30. К месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели на двух спецмашинах.
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону, постройка горела на площади 48 квадратных метров. Потушить дом удалось спустя час, к 9:30 огонь был ликвидирован.
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