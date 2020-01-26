Кроссовер проучил водителей, поворачивающих со второго ряда на Пискаревском

Кроссовер проучил водителей, поворачивающих со второго ряда на Пискаревском
ДТП произошло на перекрестке. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пресечении Полюстровского и Пискарёевского проспектов произошло ДТП. Кроссовер протаранил две машины, стоящие на вафельнице.

Все произошло в воскресенье, 26 января. Авария попала в объектив видеорегистратора одного из автомобилистов. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины остановились на «зебре», когда в них врезается другой автомобиль.

В комментариях к записи пользователи соцсети «ВКонтакте» отметили, что в произошедшем также виноваты водители, которые начали поворот со второго ряда.

«Не надо со второго ряда поворачивать», — написал подписчик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на Луначарского, в результате которого пострадали припаркованные авто. Водитель не справился с управлением.

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