На Луначарского легковушка протаранила припаркованные машины

На Луначарского легковушка протаранила припаркованные машины
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на проспекте Луначарского произошло ДТП. Водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего машину занесло в припаркованные автомобили.

Все произошло поздним вечером, 26 января, у дома 82/1. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что транспорт виновника происшествия развернуло против направления движения.

В комментариях к записи пользователи соцсети «ВКонтакте» рассказали, что к месту происшествия прибыли экстренные службы и эвакуатор.

Точные обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о гибели пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта. Баскетболист погиб в авиакатастрофе.

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