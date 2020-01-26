Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в США

Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета. Воздушное судно рухнуло в штате Калифорния.

Пятикратный чемпион НБА Брайант находился на борту вертолета с тремя другими людьми. Как сообщает Mirror, никто из них не выжил.

Легендарный игрок скончался на 42-м году жизни.

Причина крушения расследуется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о крушении военного самолета в Испании, в результате которого погибли два человека. Воздушное судно разбилось во время учебного полета осенью этого года.