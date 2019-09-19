Военный самолет потерпел крушение в Испании, двое погибли

Не уточняется, кто именно сидел за штурвалом самолета. Фото: pixabay

Не уточняется, кто именно сидел за штурвалом самолета. Фото: pixabay

При крушении учебного самолета ВВС у побережья испанской провинции Мурсия погибли два человека.

Самолет ВВС разбился во время учебного полета, говорится в сообщении ВВС в Twitter. Жертвами авиакатастрофы стали двое: инструктор и студентка. Не уточняется, кто именно сидел за штурвалом самолета в момент, когда воздушное судно начало падать.

Крушение самолета произошло неподалеку от авиабазы в районе лагуны Мар-Менор у населенного пункта Сан-Хавьер. По данным СМИ, студенты третьего курса, обучающиеся на пилотов, проходят обучение на самолетах модели AGA.

Как сообщает мэр Сан-Хавьера, тела погибших все еще не обнаружены. Поисками занимаются несколько десятков машин военных.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Финляндии разбился сверхлегкий самолет. На западе Финляндии вблизи города Эура произошло крушение сверхлегкого самолета, пилот остался в живых.