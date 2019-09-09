В Финляндии разбился сверхлегкий самолет

В Финляндии разбился сверхлегкий самолет
В Финляндии вблизи города Эура произошло крушение сверхлегкого самолета. Фото: pixabay

На западе Финляндии вблизи города Эура произошло крушение сверхлегкого самолета, пилот остался в живых.

Согласно данным газеты Iltalehti, инцидент произошел в воскресенье, 9 сентября. Самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы местного аэродрома и рухнул в поблизости в лесу. На борту находился всего один человек — пилот, он выжил и отделался лишь легкими повреждениями.

Согласно данным экстренных служб, в авиакатастрофе больше никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.

Ранее GazetaSPb сообщала, что самолет задымился в Шереметьево во время взлета. В сети опубликовали кадры застывшего на взлетной полосе самолета. Хвостовая часть его на снимках окружена дымом. Предполагалось, что лайнер отменил полет из-за возгорания двигателя. Представители экстренных служб подчеркнули, что возгорания на борту не было.

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