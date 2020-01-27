Самолет рейса «Хабаровск — Москва» развернули из-за сообщения о бомбе на борту

Самолет, направляющийся из Хабаровска в Москву, возвращается обратно — в аэропорт вылета. В планы командира воздушного судна вмешались «минеры».

Обо всем стало известно сегодня утром, 27 января. Неизвестные сообщили о бомбе на борту судна авиакомпании «Аэрофлот», выполняющего рейс 1713. Информация об опасности поступила после взлета.

Как сообщили «РИА Новости», было принято решение не рисковать жизнью пассажиров и как можно скорее приземлить лайнер. На месте его ждали экстренные службы.

В салоне находятся 272 человека, включая членов экипажа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о минировании судов в Петербурге.