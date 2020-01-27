Заминированный самолет Хабаровск-Москва продолжит полет после проверки

Заминированный самолет Хабаровск-Москва продолжит полет после проверки
"Аэрофлот". Фото: pixabay

Самолет «Аэрофлота», вылетевший из Хабаровска в Москву, вернулся в аэропорт вылета после сообщения о «минировании» судна. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

Все произошло сегодня днем, 27 января. Неизвестные отправили анонимное сообщение о заминировании самолета, выполняющего рейс 1713.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время самолет возвращается для проверки. После этого борт вылетит в Москву. Он должен приземлиться в аэропорту Шереметьево.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что информация об опасности на борту самолета поступила после его взлета.

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