Болельщиков Евро-2020 бесплатно развезут на матчи

Болельщиков Евро-2020 бесплатно развезут на матчи
Петербург примет три матча Евро-2020. Фото: pixabay

В Петербурге из городского бюджета планируют потратить 52 млн рублей на транспортное обслуживание болельщиков чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Болельщики Евро-2020 получат возможность бесплатно ездить на общественном транспорте, который будет ходить по маршрутам спортивных соревнований. Речь идет об автобусе №39Э, трамваях №19 и №48, а также всех пригородных поездов и метро. Об этом говорится в проекте постановления Смольного, опубликованном комитетом по транспорту.

Для бесплатного проезда от болельщика потребуют паспорт Fan ID, транспортную карту и билет на матч. Бесплатный проезд будет доступен лишь в дни проведения матчей.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Петербург примет три матча группового этапа турнира и матч четвертьфинала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге перестали работать часы, отсчитывающее время до Евро-2020.

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