В Петербурге перестали работать часы, отсчитывающее время до Евро-2020

В Петербурге перестали работать часы, отсчитывающее время до Евро-2020
Часы перестали работать. Фото: Pixabay

На табло написано, что случилась ошибка.

Об этом стало известно сегодня, 22 января. Обо всем сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург». В городе поломались часы, отсчитывающие время до начала Чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Очевидцы рассказывают, что стрелки бегают, но вот электронное табло время не показывает. При помощи часов можно не только узнать, сколько осталось дней и часов до ближайшего матча, но также различную информацию о спортивном мероприятии.

Напоминаем, что Петербург – единственный город России, в котором пройдут матчи в рамках Евро-2020.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Черчесов останется тренером сборной России вне зависимости от итогов Евро-2020. Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. В Петербурге пройдут три матча групповой стадии и четвертьфинал.

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