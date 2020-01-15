Черчесов останется тренером сборной России вне зависимости от итогов Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов продолжит работу в национальной команде. Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с ним до 2022 года, сообщает «Чемпионат».

Это значит, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов сохранит свой пост вне зависимости от выступлений на чемпионате Европы в 2020 году.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. В Петербурге пройдут три матча групповой стадии и четвертьфинал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во время проведения Чемпионата Европы по футболу летом 2020 года гостиницам в Петербурге запретят взвинчивать цены на жилье. Ограничение начнет действовать 3 июня и будет в силе до 13 июля.