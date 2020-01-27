Стало известно, чем грозит бесснежная зима

Финский эколог рассказал, что бесснежная зима может стать причиной сокращения летнего урожая, исчезновения комаров, а также других насекомых, что, в свою очередь, может повлиять на нарушение пищевой цепочки.

Как сообщает служба новостей YLE, комары размножаются в воде, образующейся от таяния снега. Из-за отсутствия достаточного количества снега комарам будет негде размножаться, после чего начнутся проблемы с питанием у птиц.

Зима без снега также может послужить причиной плохого урожая, поскольку снег служит источником влаги для почвы и защищает посевы от ветра и переохлаждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученый из Японии предрек России бесснежные зимы. Все дело в глобальном потеплении.