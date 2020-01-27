Ученый из Японии предрек России бесснежные зимы

Снега будет с каждым годом все меньше и меньше. Фото: pixabay

Снега будет с каждым годом все меньше и меньше. Фото: pixabay

Согласно прогнозам японских ученых, бесснежная зима в России будет не только в этом году, но и в следующих. При этом временами в стране будут проходить серьезные снегопады и снежные бури. Все дело в глобальном потеплении.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ученых Университета Тохоку, научные сотрудники составили прогноз осадков в виде снега на ближайшие годы и пришли к выводу, что с каждым годом в России будет все меньше и меньше снега.

Научные сотрудники пояснили, что Россия расположена на высоких широтах, поэтому здесь ярко выражена тенденция повышения температуры. По этой причине именно здесь вероятность сокращения снежных осадков более высока. Количество снега будет сокращаться по мере потепления климата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теплая зима угрожает выживанию зайцев и нерпят.