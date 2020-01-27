Лояльные комитету по благоустройству СМИ заметили уборку несуществующего снега

Дорожники убирают снег, который растаял и без их помощи. Фото: Baltfoto/Николай Овсянников

Дорожники убирают снег, который растаял и без их помощи. Фото: Baltfoto/Николай Овсянников

Дружественное комитету по благоустройству издание «Фонтанка» отметило наконец очевидное: ведомство Сергея Малинина убирает несуществующий снег и посыпает в его отсутствие дороги солью.

Похоже, о сомнительных достижениях комитета по благоустройству в Петербурге до сих пор не говорил только ленивый и интернет-газета «Фонтанка».

Все обсуждают, что ведомство под руководством Сергея Малинина вывалило на дороги соли на 30 млн рублей, хотя за окном плюсовая температура, а снега нет. «Фонтанка» сообщает, что хорошие чиновники сэкономили городу реагентов «высыпав только 5 тысяч тонн».

Журналисты который год рассказывают об уничтоженных комитетом деревьях, «Фонтанка» пишет от лица ведомства: «они думают, мы от балды приходим и валим».

Но в воскресенье, 26 января, дружбе издания и ведомства Малинина, кажется, пришел конец. Яблоком раздора стал когнитивный диссонанс, испытанный читателем «Фонтанки». Тот запечатлел на камеру (а «Фонтанка» опубликовала), как снегоуборочные машины в дождь разгоняют мифический снег на улицах города.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург установил очередной температурный рекорд.