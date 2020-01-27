Кокорин не поедет на второй сбор с «Сочи»

Кокорин не поедет на второй сбор с &#171;Сочи&#187;
Спортсмен провел в колонии почти год. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Футболист не хочет играть за южную команду. Пока что вопрос об его аренде не решен до конца.

Об этом стало известно сегодня, 27 января. Обо всем сообщает «Спорт день за днем». Футболист Александр Кокорин заявил, что не собирается ехать на второй зимний сбор с «Сочи». Клубы договорились об арендном соглашении, но игрок все еще отказывается соглашаться с таким решением.

Агент Кокорина заявил, что футболист не едет тренировать и с «Зенитом-2». Сейчас у него выходные, и он готовиться ехать на второй сбор команды. При этом футболист, безусловно, находится в подвешенном состоянии.

«Пока что он не едет с «Сочи». Этого достаточно»,

— подытожил отчим футболиста.

Напоминаем, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак просил оставить Кокорина в команде, так как он ей нужен. Несмотря на это, руководство клуба отправило его в аренду до конца сезона. Спортивный комментатор Уткин посоветовал Кокорину покидать «сине-бело-голубых» и идти в «Динамо».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин может вернуться в «Динамо» после скандала с арендой в «Сочи».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр кокорин зенит сочи
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала об их деспотичном отце
Йордан Осорио рассказал, как стал чемпионом России
На Народного ополчения неизвестный на машине сбил собаку
Эксперты настаивают на сносе уникальной крыши СКК «Петербургский»
Конституционный суд постановил пересмотреть дело Константина Котова
Петербуржцы устроили давку в метро после салюта
Кокорин не поедет на второй сбор с «Сочи»
Особняк купца Мясникова продали с четвертого раза в Петербурге