Кокорин не поедет на второй сбор с «Сочи»

Футболист не хочет играть за южную команду. Пока что вопрос об его аренде не решен до конца.

Об этом стало известно сегодня, 27 января. Обо всем сообщает «Спорт день за днем». Футболист Александр Кокорин заявил, что не собирается ехать на второй зимний сбор с «Сочи». Клубы договорились об арендном соглашении, но игрок все еще отказывается соглашаться с таким решением.

Агент Кокорина заявил, что футболист не едет тренировать и с «Зенитом-2». Сейчас у него выходные, и он готовиться ехать на второй сбор команды. При этом футболист, безусловно, находится в подвешенном состоянии.

«Пока что он не едет с «Сочи». Этого достаточно»,

— подытожил отчим футболиста.

Напоминаем, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак просил оставить Кокорина в команде, так как он ей нужен. Несмотря на это, руководство клуба отправило его в аренду до конца сезона. Спортивный комментатор Уткин посоветовал Кокорину покидать «сине-бело-голубых» и идти в «Динамо».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин может вернуться в «Динамо» после скандала с арендой в «Сочи».