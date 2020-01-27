На Народного ополчения неизвестный на машине сбил собаку

Пес получил травмы и нуждается в медицинской помощи.

Об этом стало известно сегодня, 27 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Народного Ополчения недалеко от Лиговского моста некто сбил на машину собаку в оранжевом ошейнике. Бедняга лежит на асфальте и не может двигаться – прохожие просят отозваться хозяина, так как псу нужна помощь.

«Собака в клинике. Ищем куда передержать»,

— пишет петербурженка, которая подобрала собаку.

Женщина не может оставить пса себе и верит, что владелец отзовется.

«Собака в клинике на осмотре, потом некуда. Надо где-то передержать её!!!! Кто может помочь до появления хозяев?»,

— задается вопросом Анна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что собака уберегла хозяйку от коронавируса, искромсав ее паспорт. Женщина рассказала, что планировала посетить китайский город Ухань, ставший сегодня эпицентром распространения смертельного заболевания, но поездка так и не состоялась.