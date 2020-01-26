Собака уберегла хозяйку от коронавируса, искромсав ее паспорт

Жительница Тайваня уверяет, что ее домашний питомец, пес по кличке Кими, спас хозяйку от коронавируса.

Женщина рассказала, что планировала посетить китайский город Ухань, ставший сегодня эпицентром распространения смертельного заболевания, но поездка так и не состоялась – проголодавшийся питомец раскромсал ее загранпаспорт. Как сообщает британский таблоид The Daily Mail, без документа женщина не смогла отправиться в поездку.

«Спасибо, что ты снова защитил меня. Мне так повезло встретить тебя, мой маленький,» – написала женщина на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об инкубационном периоде нового коронавируса. Власти Китая сообщили, что заболевание может передаваться воздушно-капельным путем.