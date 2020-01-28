Уткин рассказал о зарплате Кокорина в «Зените»

Футбольный комментатор Василий Уткин заявил, что нападающий Александр Кокорин зарабатывает в «Зените» 20 тыс. рублей.

«Вы помните, Кокорин после тюрьмы говорил, что он готов играть бесплатно? Но совсем бесплатно нельзя по закону. Кокорин сейчас получает 20 тыс. руб. по контракту, я точно знаю. 20 тыс. руб.!» — рассказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Напомним, 21 января стало известно о переходе нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина на правах аренды. В ближайшее время Кокорин присоединится к ФК «Сочи».

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.