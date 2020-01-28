В Госдуме оценили слова Зеленского о причастности СССР к началу Второй мировой

В Госдуме оценили слова Зеленского о причастности СССР к началу Второй мировой
Владимир Зеленский. Фото: скриншот "ТСН"

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, , который причислил СССР к виновникам Второй мировой войны, плюнул в лицо оставшимся в живых ветеранам ВОВ.

«Лучше бы остался блестящим актером и не стал заниматься политиканством. Зеленский просто плюнул в лицо тем оставшимся в живых ветеранам ВОВ, обвиняя их в самоотверженной борьбе с нацизмом», — сказал парламентарий.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу заявил, что Советский Союз является одним из виновников Второй мировой войны. По его словам, поляки были первыми, кто стал жертвой сговора тоталитарных режимов. Это стало одной из причин начала Второй мировой войны. Упоминая об освобождении концлагеря «Аушвиц» на территории Польши, президент Украины не упомянул роли советских солдат, рассказав лишь об украинских военных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что МИД Польши считает, что в опубликованных Россией документах к 75-летию освобождения Варшавы много неправды. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отреагировал на публикацию Министерства обороны РФ рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы.

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