Беглов призвал решать проблему обманутых дольщиков

В администрации Северной столицы Александр Беглов высказался по теме обманутых дольщиков. Глава города призвал разбираться с жуликами жестко.

Во вторник, 28 января, в Смольном на заседании правительства Петербурга Беглов также обсудил пути решения данной проблемы. По словам губернатора города, правительство пытается решать проблемы обманутых дольщиков, но для этого нужны средства, которые идут из бюджета города.

«Это не деньги, которые дал тот, кто обманул, тот, кто сбежал. Это средства из бюджета, которые можно было бы потратить на другие нужды», – подчеркнул глава Петербурга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Александр Беглов вошел в президиум Госсовета.