Беглов вошел в президиум Госсовета

Президент России Владимир Путин обновил состав президиума Государственного совета. В него вошли восемь глав регионов, включая губернатора Петербурга Александра Беглова.

Распоряжение о президиуме Госсовета Владимир Путин подписал 27 января. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

После ротации в состав Госсовета вошли губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкортастана Радий Хабиров и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному предложил закрепить роль и статус Госсовета в Конституции. Ожидается, что орган будет наделен дополнительными полномочиями.

Ранее gazeta.spb.ru абочей группы по подготовке поправок в Конституцию., что члены рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию заявили о необходимости принять отдельный федеральный закон о Госсовете.