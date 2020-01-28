Беглов заявил, что недоволен темпами строительства соцобъектов в Петербурге

В администрации Северной столицы Александр Беглов вновь затронул тему строительства. Губернатор города недоволен тем, что на строительство соцучреждений в городе уходит слишком много времени.

Сегодня, 28 января, на заседании правительства Петербурга Беглоов заявил, что сроки строительства социальных объектов могут быть короче, так как выделяется достаточное количество времени и денег.

В качестве примера губернатор вспомнил стройку военных лет.

«За 17 дней в болоте через Неву построили 33 километра железнодорожной ветки. А мы не можем построить детский садик или школу», — высказался глава Петербурга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Александр Беглов затронул проблему обманутых дольщиков на заседании правительства города.