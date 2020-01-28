Движение по улице Некрасова ограничат до конца марта

Движение по улице Некрасова ограничат до конца марта
Движение транспорта ограничат с 30 и 31 января. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге выступают в силу новые распоряжения Государственной административно-технической инспекции. Движение транспорта ограничат на улицах Некрасова и Большой Разночинной.

С 30 января по 29 марта проезд по Некрасова на участке от улицы Маяковского до улицы Короленко будет ограничен. Причиной этого стали работы по прокладке инженерных сетей. Выполняет их ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», сообщает ГАТИ.

На Большой Разночинной 31 января разместят пешеходную галерею. В связи с этим на участке от Чкаловского проспекта до Корпусной улице ограничивается движение до 5 февраля. С 6 февраля по 29 мая проезд будет закрыт.

Автомобилистам предлагают объехать по маршруту: Чкаловский проспект, Большая Зеленина улица, Корпусная улица.

Работы выполняет ООО «Орион».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проезд по набережной реки Фонтанки ограничат до 15 мая,

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