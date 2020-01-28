Мутко стал гендиректором компании Дом. РФ

Мутко стал гендиректором компании Дом. РФ
Виталий Мутко. Фото: Baltphoto

Бывший вице-премьер РФ Виталий Мутко занял должность гендиректора государственной компании Дом. РФ. К работе Виталий Мутко приступит 29 января.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении бывшего вице-премьера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что регионам следует более ответственно подходить к вопросу обманутых дольщиков, а также принимать решения по достройке проблемных объектов. Такое заявление сделал вице-премьер России Виталий Мутко. В ходе заседания по нацпроекту «Жилье и городская среда» он обратился к коллегам и заявил, что за счет федбюджета данную проблему не решить

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
виталий мутко власть политика
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцев насторожили разводы на воде Обводного канала
Полина Гагарина позировала без бюстгальтера в наряде с экстремальным декольте
В Сети появились кадры с места ДТП в Сосновом Бору, где сбили ребенка
Инженера-энергетика из Ленобласти осудили: из-за халатности погиб подросток
У звезды «Интернов» Ильи Глинникова отобрали мобильник за 114 тысяч
Водители застряли в крупной пробке на КАД из-за ДТП
Мутко стал гендиректором компании Дом. РФ
Легковушки не поделили дорогу на пересечении набережной Фонтанки и Гороховой