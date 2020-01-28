Мутко стал гендиректором компании Дом. РФ

Бывший вице-премьер РФ Виталий Мутко занял должность гендиректора государственной компании Дом. РФ. К работе Виталий Мутко приступит 29 января.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении бывшего вице-премьера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что регионам следует более ответственно подходить к вопросу обманутых дольщиков, а также принимать решения по достройке проблемных объектов. Такое заявление сделал вице-премьер России Виталий Мутко. В ходе заседания по нацпроекту «Жилье и городская среда» он обратился к коллегам и заявил, что за счет федбюджета данную проблему не решить