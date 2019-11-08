Мутко призвал регионы РФ с обманутыми дольщиками ответственнее подходить к их проблеме

Регионам следует более ответственно подходить к вопросу обманутых дольщиков, а также принимать решения по достройке проблемных объектов. Такое заявление сделал вице-премьер России Виталий Мутко.

В ходе заседания по нацпроекту «Жилье и городская среда» он обратился к коллегам и заявил, что за счет федбюджета данную проблему не решить.

Как сообщают «РИА Новости», он рассказал, что в 1,7 тыс. домов идёт банкротство застройщиков, а в 3,5 тыс. домов — задержка сроков ввода перевалила за полгода. По его словам, указанные цифры появились в Единой информационной системе жилищного строительства.

Вице-премьер также отметил, что особое внимание своим дольщикам должны уделить власти Ленобласти, Татарстана и Адыгеи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о голодовке обманутых дольщиков. К такому решению прибегнул трое жителей Лнобласти.