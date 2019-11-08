В Леонбласти обманутые дольщики ЖК «Щегловская усадьба» объявили голодовку

В Леонбласти обманутые дольщики ЖК &#171;Щегловская усадьба&#187; объявили голодовку
На данный момент акцию приостановили. Фото: pixabay.com

Трое обманутых участников долевого строительство жилого комплекса «Щегловская усадьба» во Всеволожском районе Ленобласти объявили голодовку.

Возмущенные пайщики представили свои требования: люди хотят знать точные сроки окончания строительства домов, а также настаивают на предоставлении временных квартир. О протестной акции обманутых дольщиков рассказали в сообществе «ЩЕГЛОВСКАЯ УСАДЬБА ЖСК от СК «НАВИС» (NDG)» «Вконтакте».

В середине октября 2019 года уставшие ждать владельцы квартир самовольно заселились в недостроенные дома, водоснабжения и тепла. На действия пайщиков обратил внимание губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он отметил, что сроки ввода зданий в эксплуатацию — декабрь 2019 и май 2020 года.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обманутые дольщики «Румболово-сити» вышли на Дорогу Жизни.

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