В Леонбласти обманутые дольщики ЖК «Щегловская усадьба» объявили голодовку

Трое обманутых участников долевого строительство жилого комплекса «Щегловская усадьба» во Всеволожском районе Ленобласти объявили голодовку.

Возмущенные пайщики представили свои требования: люди хотят знать точные сроки окончания строительства домов, а также настаивают на предоставлении временных квартир. О протестной акции обманутых дольщиков рассказали в сообществе «ЩЕГЛОВСКАЯ УСАДЬБА ЖСК от СК «НАВИС» (NDG)» «Вконтакте».

В середине октября 2019 года уставшие ждать владельцы квартир самовольно заселились в недостроенные дома, водоснабжения и тепла. На действия пайщиков обратил внимание губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он отметил, что сроки ввода зданий в эксплуатацию — декабрь 2019 и май 2020 года.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обманутые дольщики «Румболово-сити» вышли на Дорогу Жизни.