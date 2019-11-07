В Ленобласти обманутые дольщики перекрыли Дорогу Жизни

На данный момент не готовы три из пяти трехэтажных домов. Фото: https://vk.com/spb_today

На данный момент не готовы три из пяти трехэтажных домов. Фото: https://vk.com/spb_today

Возмущенные пайщики жилкомплекса-долгостроя «Румболово-Сити», вышли на трассу Дороги Жизни с целью привлечь внимание к своей проблеме.

Свое недовольство обманутые дольщики договорились выразить в четверг, 7 ноября, разом выйдя на проезжую часть Щегловской дороги во Всеволожском районе. Люди придумали способ заявить о своей проблеме, не нарушая правил дорожного движения. Они непрерывным потоком стали переходить Дорогу Жизни по пешеходному переходу, что, естественно, затормозило движение транспорта.

Окружающие по-разному отнеслись к такому демаршу: некоторые сочувственно, другие пригрозили вызвать стражей порядка. Однако именно этого и добиваются дольщики — прибытия полицейских для защиты прав пострадавших от недобросовестного застройщика людей.

На данный момент региональные власти пытаются решить проблему «Румболово-Сити», однако, из-за экономической непривлекательности объекта, результаты пока неутешительные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о создании фонда помощи обманутым дольщикам в Петербурге.