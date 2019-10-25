В Петербурге создадут фонд помощи обманутым дольщикам

Распоряжение о создании фонда для достройки проблемных объектов градоначальник Александр Беглов отдал на совещании с вице-премьером РФ Виталием Мутко.

Заседание прошло в пятницу, 25 октября. Инициатором учреждения подобного фонда стал Мутко, задавший логичный вопрос о его отсутствии в ходе обсуждения проблемы оставшихся без жилья участников долевого строительства.

Губернатор Санкт-Петербурга поддержал предложение Мутко и отдал соответствующее распоряжение. На данный момент сданы в эксплуатацию уже десять достроенных объектов из 31. До конца года планируется ввести еще одиннадцать. В следующем году завершат возведение оставшихся долгостроев.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что градоначальник заверил своей подписью постановление о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны.