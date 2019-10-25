Беглов подписал закон о единовременной выплате ветеранам ВОВ

Городские власти выплатят по 7 тысяч рублей инвалидам и ветеранам ВОВ. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Городские власти выплатят по 7 тысяч рублей инвалидам и ветеранам ВОВ. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

В Петербурге одобрили закон о дополнительных единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-летнием Победы.

Закон «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с 75-летием Победы в ВОВ», подписанный губернатором Петербурга Александром Бегловым, вступит в силу с 1 мая следующего года.

На единовременную выплату в размере 7 тысяч рублей могут рассчитывать инвалиды и ветераны ВОВ, а также труженики тыла и бывшие узники концлагерей.

Также по 4 тысячи рублей выплатят вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников ВОВ. По 3 тысячи рублей получат те, кто родился до 3 сентября 1945 года, но не входящие в указанные категории.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ветеран ВОВ впервые проголосовала на выборах из дома.