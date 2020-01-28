На Гашека разыскивают водителя, сбившего женщину

В Санкт-Петербурге вечером, 28 января, у дома 6 по улице Ярослава Гашека произошло дорожно-транспортное происшествие. Женщина попала под колеса иномарки.

Водитель машины марки Daewoo Nexia скрылся с места происшествия. О случившемся сообщили в ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Машина виновника аварии была найдена, водителя разыскивают.