На Гашека разыскивают водителя, сбившего женщину

В Санкт-Петербурге вечером, 28 января, у дома 6 по улице Ярослава Гашека произошло дорожно-транспортное происшествие. Женщина попала под колеса иномарки.
Водитель машины марки Daewoo Nexia скрылся с места происшествия. О случившемся сообщили в ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Машина виновника аварии была найдена, водителя разыскивают.
По факту произошедшего ДТП проводится проверка.Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что неизвестный избил пожилого жителя Петербурга. Подозреваемого в нападении удалось задержать. Правоохранители уже задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний гражданин. Сейчас стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.