На Гашека разыскивают водителя, сбившего женщину

На Гашека разыскивают водителя, сбившего женщину
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге вечером, 28 января, у дома 6 по улице Ярослава Гашека произошло дорожно-транспортное происшествие. Женщина попала под колеса иномарки.

Водитель машины марки Daewoo Nexia скрылся с места происшествия. О случившемся сообщили в ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Машина виновника аварии была найдена, водителя разыскивают.

По факту произошедшего ДТП проводится проверка.Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что неизвестный избил пожилого жителя Петербурга. Подозреваемого в нападении удалось задержать. Правоохранители уже задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний гражданин. Сейчас стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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