ДПС нашли водителя, сбившую девушку на Невском

ДПС нашли водителя, сбившую девушку на Невском
Автомобиль виновницы аварии. Фото: vk.com/dorinspb

В Санкт-Петербурге вечером, 28 января, на пересечении набережной Фонтанки и Невского проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие. Все случилось на углу Невского и набережной Фонтанки.

Девушка на BMW наехала на толпу пешеходов и скрылась с места происшествия. В аварии получил травмы один человек.
Сотрудники ДПС нашли 21-летнюю виновницу произошедшего. В отношении женщины составили протокол.

«Водительница трезвая, но молодая и трусливая», — сообщили в группе «Дорожный инспектор Санкт-Петербург».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на парковке в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе у дома № 13 на улице Маршала Тухачевского утром, 9 января, произошло чрезвычайное происшествие. Иномарка загорелась на автомобильной парковке. Информации о пострадавших нет.

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