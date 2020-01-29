МЧС предупредило о гололедице в Ленобласти

МЧС предупредило о гололедице в Ленобласти
Синоптики прогнозируют облачную погоду и мокрый снег. Фото: pixabay.com

В среду, 29 января, на дорогах Ленобласти возможно образование гололедицы.

Синоптики прогнозируют облачную погоду и мокрый снег. В связи с высокой влажностью возможно образование гололедицы на дорогах, сообщает ГУ МЧС Ленобласти.

Воздух прогреется до +1 градуса. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров секунду.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Петербурга пожаловались на то, что тротуары в городе обработали реагентами и чистой солью. Такие меры борьбы с гололедом, по словам очевидцев, предприняли на Невском проспекте и в Василеостровском районе.

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