Последние дни января в Петербурге будут снежными

Снег в Петербурге останется до конца января. Небольшие осадки обещают каждый день, вплоть до пятницы.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 29 января, днем в городе потеплеет до 0 градусов. Ветер юго-восточных направлений разгонится до 5-10 м/с. На дорогах возможна гололедица. Ожидается небольшой мокрый снег.

Схожую погоду обещают 30 января. В ночь на четверг ожидается небольшой снег. Днем в Петербурге преимущественно без осадков. Температура воздуха будет держатся на уровне 0 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

Пятница, как и предыдущие дни, будет облачный. Местами в городе ожидается слабый снег. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до минус 4, днем — от 0 до минус 2 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бесснежные зимы могут привести к сокращению летнего урожая и исчезновению комаров.