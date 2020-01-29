Житель Ленобласти прямо с балкона расстрелял собаку

Полиция проводит проверку после сообщений очевидцев о стрельбе по собаке с балкона жилого дома в поселке Сельцо в Ленобласти.

По словам очевидцев, живодер пытался выбросить еще живого пса в мусоровоз, но ему помешали сделать это местные жители.

Собака получила серьезные травмы и ее пришлось усыпить в ветеринарной клинике.

В полицию был доставлен 64-летний сосед очевидца для проверки на причастность к стрельбе. У него изъято духовое ружье, сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 21 октября из поселка Новый Учхоз Ленобласти в ветеринарную клинику Сотникова в тяжелом состоянии доставили раненную дробью бездомную собаку.