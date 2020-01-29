В Ленобласти раскрыли кражу пяти икон у семьи священника

У семьи священника в деревне Войтово Ленинградской области похитили пять икон. Раскрыть кражу удалось в этот же день.

Сотрудники ГИБДД остановили на автодороге Петербург — Южное полукольцо автомобиль. При осмотре салона были обнаружены пять икон. Происхождение их вызвало вопросы у полицейских, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники установили, что незадолго до этого неизвестные взломали стеклопакеты и проникли в один из домов в деревне Войтово. Проживала там семья священника.

Злоумышленники похитили иконы и попытались скрыться на иномарке, но были задержаны сотрудниками Госавтоинспекции.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у петербурженки украли две иконы с янтарными вставками.