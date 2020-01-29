Мигранты вынесли одежду на 11 тысяч из торгового центра на Энгельса

В Выборгском районе Петербурга задержали троих граждан одной из средеазитских республик. Их подозревают в краже одежды из сетевого магазина.

Кража произошла в торговом центре на проспекте Энгельса 25 января. По предварительным данным, мужчины воспользовались невнимательностью работников магазина и вынесли оттуда одежду на 11 тыс. рублей. Похищенное они загрузили в автомобиль Hyundai Solaris и скрылись.

Несколько дней спустя этот же автомобиль вновь был замещен у торгового центра. Работники магазина, опознав злоумышленников по камерам наблюдения, нажали кнопку тревожной сигнализации. После чего мужчин задержала Росгвардия.

«Было установлено, что машина принадлежит одному из задержанных», — уточнили в пресс-службе УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленники переданы полиции. Похищенные вещи изъяты из салона авто.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти раскрыли кражу икон.