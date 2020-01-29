Созданные в Петербурге нанороботы способны уничтожить раковые клетки

ДНК-наноробот сможет выявить некоторые типы раковых клеток, а после уничтожить их. Фото: pixabay

ДНК-наноробот сможет выявить некоторые типы раковых клеток, а после уничтожить их. Фото: pixabay

Петербургские ученые из Университета ИТМО создали первых в мире ДНК-нанороботов, задачами которых являются поиск и уничтожение раковых клеток.

Как сообщает ТАСС, создание нанороботов произошло благодаря изменению набора самокопирующихся ферментов на базе молекул ДНК. Это изобретение сможет выявить некоторые типы раковых клеток, а после уничтожить их.

Научные сотрудники намерены опробовать новую технологию на живых клетках и животных. Также ученые должны решить проблему доставки наноробота к раковым клеткам. Сейчас проводятся работы над нано-контейнерами.

Согласно предварительным данным, создание устройства обойдется в 1000-1500 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые перечислили привычки, провоцирующие рак.