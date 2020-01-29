Созданные в Петербурге нанороботы способны уничтожить раковые клетки

Петербургские ученые из Университета ИТМО создали первых в мире ДНК-нанороботов, задачами которых являются поиск и уничтожение раковых клеток.
Как сообщает ТАСС, создание нанороботов произошло благодаря изменению набора самокопирующихся ферментов на базе молекул ДНК. Это изобретение сможет выявить некоторые типы раковых клеток, а после уничтожить их.
Научные сотрудники намерены опробовать новую технологию на живых клетках и животных. Также ученые должны решить проблему доставки наноробота к раковым клеткам. Сейчас проводятся работы над нано-контейнерами.
Согласно предварительным данным, создание устройства обойдется в 1000-1500 рублей.
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