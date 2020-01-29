Станция «Дунайская» снова протекает

Станция &#171;Дунайская&#187; снова протекает
Очередные протечки на "Дунайской". Фото: vk.com/spb_today

Петербуржцы рассказали в соцсетях об очередных протечках, обнаруженных на станции городского метрополитена «Дунайская».

Как сообщают пассажиры метрополитена в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на стенах станции метро «Дунайская», открывшейся минувшей осенью, появились новые протечки. Горожане опубликовали фотографии, на которых видно, как по потолку и стенам стекает вода. Лужи также заметили и на рельсах станции.

«Дунайская опять плачет» — написал автор публикации, отметив, что на входе запустили эскалатор, но людей на него пока не пускают.

Первые протечки на «Дунайской» петербуржцы заметили еще в день открытия новых станций Фрунзенского радиуса — 3 октября прошлого года. Тогда руководство метрополитена заявило, что в этом вина уборщиков, которые слили воду в непредназначенное место. Однако, после этого протечки появляются на станции регулярно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вестибюли станций «Дунайская» и «Проспект Славы» сократили время работы.

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Станция «Дунайская» снова протекает